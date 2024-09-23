Ці булочки чудово зберігають свіжість та надзвичайно легкі у приготуванні. Для смаку ви можете посипати їх кунжутом, кмином чи іншим ароматним додатком. Легким рецептом поділився портал praktykulinarni.
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Рецепт домашніх булочок
Час: 35 хвилин + година на підняття тіста
Порцій: 9
Інгредієнти:
– 125 мілілітрів теплого молока + 2 столові ложки;
– 20 грамів свіжих дріжджів;
– 1 чайна ложка коричневого цукру;
– 360 грамів пшеничного борошна;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 2 яйця;
– 45 грамів вершкового масла;
– 2 чайні ложки чорного кмину.
Приготування:
Дріжджі розкришити та покласти в миску, змішати з цукром і молоком. Додати борошно, сіль і яйця.
Вершкове масло розтопити, трохи остудити й влити до решти інгредієнтів. Залиште трохи розтопленого масла на дні миски (близько ложки) – воно знадобиться для змазування рулетів перед випіканням.
Всі інгредієнти ретельно перемішати, накрити серветкою і залишити на годину.
Розігрійте духовку до 170 градусів.
Тісто розділити на 9 рівних частин, сформувати кульки, посипавши руки борошном. Викласти їх на деко з папером для випічки.
Рештки масла змішати з двома столовими ложками молока, змастити булочки і посипати чорним кмином.
Випікати 20 – 22 хвилини. Залишити булочки в духовці на 5 – 6 хвилин, потім дати охолонути на решітці.
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