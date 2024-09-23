Ці булочки чудово зберігають свіжість та надзвичайно легкі у приготуванні. Для смаку ви можете посипати їх кунжутом, кмином чи іншим ароматним додатком. Легким рецептом поділився портал praktykulinarni.

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Рецепт домашніх булочок

Час: 35 хвилин + година на підняття тіста

Порцій: 9

Інгредієнти:

– 125 мілілітрів теплого молока + 2 столові ложки;

– 20 грамів свіжих дріжджів;

– 1 чайна ложка коричневого цукру;

– 360 грамів пшеничного борошна;

– 1/2 чайної ложки солі;

– 2 яйця;

– 45 грамів вершкового масла;

– 2 чайні ложки чорного кмину.

Приготування:

Дріжджі розкришити та покласти в миску, змішати з цукром і молоком. Додати борошно, сіль і яйця. Вершкове масло розтопити, трохи остудити й влити до решти інгредієнтів. Залиште трохи розтопленого масла на дні миски (близько ложки) – воно знадобиться для змазування рулетів перед випіканням. Всі інгредієнти ретельно перемішати, накрити серветкою і залишити на годину. Розігрійте духовку до 170 градусів. Тісто розділити на 9 рівних частин, сформувати кульки, посипавши руки борошном. Викласти їх на деко з папером для випічки. Рештки масла змішати з двома столовими ложками молока, змастити булочки і посипати чорним кмином. Випікати 20 – 22 хвилини. Залишити булочки в духовці на 5 – 6 хвилин, потім дати охолонути на решітці.

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