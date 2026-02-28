При цьому часто не знають, де закралась помилка. Тож 24 канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допоможе грамотно розповідати про їжу, її різновиди та процес приготування.

Як грамотно розповідати про їжу українською?

У сто вісімнадцятій добірці підкажемо, які слова ви можете вживати неправильно щодо їжі, а які навпаки – суржиковими не є.

Їда і їжа;

Варто розрізняти ці два слова. Відомий учитель Олександр Авраменко зауважив, що їжа – це страва, харчі, а їда – процес споживання страви.

жаркоє – не жарке, а печеня;

картошка – картопля;

катлєта – котлета;

кєкси – кекси;

овсянка – вівсянка;

творог – сир;

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів наголошував: російське слово "творог" українською мовою буде "сир". А російське "сыр" – твердий сир.

Страва і блюдо

Також варто розрізняти слова "страва" і "блюдо". Це у російській мові "блюдо" позначає страву. В українській мові це слово має інше значення.

Страва – приготовлені для їди продукти, їжа, харчі, уточнює Словник української мови.

Блюдо – це порцелянова тарілка; широка посудина, в яку кладуть або насипають страву.



блінчики – млинці;

оладі – оладки;

Мовознавиця Лара Чемерис на своїй сторінці в інстаграмі уточнила, які є різновиди млинців.

Млинець – тонкий коржик із рідкого тіста, спечений на сковороді.

Налисник – тонкий млинець, у який загортається якась нАчинка.

Оладок – невеликий товстий млинець.

Цікаво! У слові "нАчинка" – наголос на першому складі.

До речі, у різних регіонах України оладки мають свої назви:

ладки – застаріла форма, Полісся,

присканці – з яблуками, Галичина,

припіканці – з начинкою, Центральна Україна.

Жарити чи смажити?

Чимало українців переконані, що слово "жарити" є суржиковим. Професор, мовознавець Олександр Пономарів для ВВС Україна пояснював, що слова "жарити" і "смажити" є синонімами. Все ж, за його словами, варто віддавати перевагу саме слову "смажити" як оригінальнішому українському.

Що цікаво, окремі мовознавці, до прикладу, Ольга Ходацька, у своєму відео у тіктоці радить розрізняти цих два процеси приготування за принципом використання додаткових девайсів та вогню. Якщо ви для приготування використовуєте сковорідку, казанок, каструлю чи інший посуд, а також жир, то ви щось смажите. А якщо готуєте на вогні чи вугіллі без посуду, то жарите.

гов'ядина – яловичина;

куріне м'ясо – куряче;

горбушка – цілушка, окраєць;

Відомий вчитель Олександр Авраменко також нагадав, що утворену суху, іноді пригорілу скоринку при випіканні хліба, зокрема паляниці, не варто називати "горбушкою". Це росіянізм.

Українською скибку від непочатого краю хлібини називають окраєць або цілушка,

– уточнив Авраменко.

чіпси – чипси;

Окрему увагу звернемо на чипси, адже чимало українців називає їх "чіпсами" – і робить помилку. Український мовознавець та вчитель Олександр Авраменко нагадав правило: в іншомовних словах після букв д, т, з, с, ц, р, ж, ч, ш ми пишемо и.

Олія і масло

Варто також розрізняти значення слів "олія" і "масло", зазначає ресурc Ukr-mova.in.ua.

Олія – жир рослинного походження;

олива – олія з оливкового дерева;

рицина (а не "касторка") – олія з рицинового дерева.

масло – харчовий продукт тваринного та мінерального походження.

мастило – технічна речовина.



Також варто пам'ятати:

растітєльноє масло – олія;

слівочноє масло – вершкове масло;

Варення чи повидло?

Також в нашій мові є два цікаві слова – варення і повидло. Хто вважає, що це – синоніми, хтось, що одне з них є суржиковим. Так-от: можете вживати обидва – але з різними відтінковими значеннями. При цьому одне з них є запозиченням.

Словник української мови подає такі значення цих слів:

Варення – зварені в цукровому сиропі, меді чи патоці ягоди або фрукти.

Повидло – солодка густа маса з протертих плодів, зварених із цукром або патокою.

Зауважимо, що слово"повидло" – польського походження.

До слова, кулінар Євген Клопотенко зауважив: і повидло, і варення готують шляхом проварювання фруктів чи ягід з цукром. Але підсумковий продукт відрізняється.

Як називати різні види яєшні правильно?

Також українці часто плутаються у назвах різновидів яєшні. Їх уточнила українська радіоведуча Ольга Багній у тіктоці.

яічніца – яєшня, яєчня;

омлєт – омлет;

глазунья – оката яєчня;

яічніца-болтунья – яєчня зі збитих яєць або омлет, або яєчня-збовтанка.

Їсти, смакувати та куштувати – яка різниця?

Учителька Світлана Чернишова у своєму відео у тіктоці також пояснила різницю між словами "їсти, куштувати, смакувати".

Їсти – просто споживати їжу;

смакувати – їсти повільно, насолоджуючись кожним шматочком;

куштувати – це з'їдати чи випивати щось для проби.

Також не забувайте:

прибори – приладдя;

напитки – напої.

Смачного!