Адже те чи інше слово їм здається питомим. Натомість відомий український мовознавець та вчитель Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" назвав одне із таких слів.
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Як назвати "горбушку" українською
Це слово "горбушка". Його часто вживають краяни. Але це слово є суржиковим.
Вчитель нагадав, що при випіканні хліба, зокрема паляниці, утворюється суха, іноді пригоріла скоринка. Так, чимало українців називає її "горбушкою".
Натомість мовознавець зазначає: це росіянізм.
Українською скибку від непочатого краю хлібини називають окраєць або цілушка,
– уточнив Авраменко.
Як назвати "горбушку" українською / скриншот відео
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Звідки походить слово-код "паляниця"
- Олександр Авраменко також раніше розповідав, звідки походить слово-код "паляниця".
- А також підказав, чому росіяни не можуть його вимовити.
- Про це читайте за посиланням.