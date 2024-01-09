Ведь то или иное слово им кажется удельным. В то же время известный украинский языковед и учитель Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" назвал одно из таких слов.

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Как назвать "горбушку" на украинском

Это слово "горбушка". Его часто употребляют краяне. Но это слово суржиково.

Учитель напомнил, что при выпекании хлеба, в частности паляницы, образуется сухая, иногда пригоревшая корочка. Так, многие украинцы называют ее "горбушкой".

Зато языковед отмечает: это русское слово.

Украинский ломоть от непочатого края хлеба называют "окраєць або цілушка",

– уточнил Авраменко.



Как назвать "горбушку" на украинском / скриншот видео

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