Ведь то или иное слово им кажется удельным. В то же время известный украинский языковед и учитель Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" назвал одно из таких слов.
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Как назвать "горбушку" на украинском
Это слово "горбушка". Его часто употребляют краяне. Но это слово суржиково.
Учитель напомнил, что при выпекании хлеба, в частности паляницы, образуется сухая, иногда пригоревшая корочка. Так, многие украинцы называют ее "горбушкой".
Зато языковед отмечает: это русское слово.
Украинский ломоть от непочатого края хлеба называют "окраєць або цілушка",
– уточнил Авраменко.
Как назвать "горбушку" на украинском / скриншот видео
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Откуда происходит слово-код "паляница"
- Александр Авраменко также ранее рассказывал, откуда происходит слово-код "паляница".
- А также подсказал, почему россияне не могут его произнести.
- Об этом читайте по ссылке.