В то же время многие слова краяне несправедливо обходят вниманием. Один из таких подскажет Образование 24.

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Как правильно по-украински сказать "штукатурка"

Украинцы часто, когда делают ремонт, говорят, что уже оштукатурили свою квартиру или отдельную комнату в ней.

Другие же не употребляют слово "штукатурка", ведь считают неприсущим украинскому языку. Однако зря. Это слово фиксируют наши словари.

Вы смело можете им наименовать строительный раствор из смеси вяжущих веществ, песка и воды, которым покрывают поверхность зданий, внутренних помещений и т.д. Как и слой такого уже затвердевшего на потолке раствора внутренних и наружных стен зданий.

Также это слово означает действие по значению штукатурить.

Что интересно, в ироническом плане словом "штукатурка" еще называют толстый слой пудры на лице.

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Как сказать на украинском "востребованный"