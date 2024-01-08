В то же время многие слова краяне несправедливо обходят вниманием. Один из таких подскажет Образование 24.
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Как правильно по-украински сказать "штукатурка"
Украинцы часто, когда делают ремонт, говорят, что уже оштукатурили свою квартиру или отдельную комнату в ней.
Другие же не употребляют слово "штукатурка", ведь считают неприсущим украинскому языку. Однако зря. Это слово фиксируют наши словари.
Вы смело можете им наименовать строительный раствор из смеси вяжущих веществ, песка и воды, которым покрывают поверхность зданий, внутренних помещений и т.д. Как и слой такого уже затвердевшего на потолке раствора внутренних и наружных стен зданий.
Также это слово означает действие по значению штукатурить.
Что интересно, в ироническом плане словом "штукатурка" еще называют толстый слой пудры на лице.
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Как сказать на украинском "востребованный"
- Ранее мы также сообщали, что многие украинцы не знают, как на украинский перевести слово "востребованный".
- Известный языковед Александр Авраменко подсказал краянам правильное соответствие.
- Итак, как сказать "востребованный товар" на украинском – читайте здесь.