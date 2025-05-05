Если же вы хотите красиво поделиться впечатлениями от увиденного, не забывайте о чистоте речи. Как не испортить рассказ о своем или понравившемся городе, расскажет 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно".
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Как красиво и правильно рассказать о своем городе
В сто шестой подборке подскажем, какие суржиковые слова не стоит употреблять, если описываете локации или здания, которые вы увидели во время прогулки тем или иным городом.
- Город – місто;
Для начала заметим, что на украинском большой населенный пункт называем "місто". Огород (укр. город) – это участок, на котором сажают овощи. Для обозначения города слово "город" можно встретить изредка, да и то в разговорной речи.
- уліца – вулиця;
- площадь – площа;
- брущадка – бруківка;
- фонарі – ліхтарі;
Гуляете вы по улицам (укр. вулицях), площадям (укр.площах), которые могут быть вымощены брусчаткой (укр. бруківкою) и "украшены" фонарями (укр. ліхтарями).
- криша – дах;
- дома – будинки;
- лєсніца – сходи;
- дєтська площадка – дитячий майданчик;
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Осматриваете исторические дома, которые "щеголяют" колоритными крышами (укр. дахами) и интересными лестницами (укр. сходами).
- больниця – лікарня;
- жєлєзнодорожний вокзал – залізничний вокзал;
- учбовий заклад – заклад освіти;
Среди них могут быть даже больницы, учебные заведения и железнодорожный вокзал.
Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича / фото Марии Волошин
В общем чуть ли не каждый населенный пункт в Украине может похвастаться своими выдающимися памятниками и местами.
- достопрімічательность –
Как свидетельствуют украинско-русские словари, это слово в украинском языке имеет несколько значений. Они могут зависеть от контекста и объекта. Поэтому "достопримечательность" на украинском можно назвать так:
- культурна чи історична пам'ятка;
- визначний об'єкт чи місце;
- пам'ятне місце;
- славна пам'ятка;
- варта уваги річ;
- визначна річ.
В Галичине еще можно услышать интересное слово "дивогляд".
Также, чтобы по-настоящему полюбоваться всеми интересными локациями, вы можете прокатиться на общественном (укр. громадському) транспорте, в котором действует безналичный (укр. безготівковий) проезд, и выйти на удобной для себя остановке (укр. зупинці).
- остановка – зупинка;
- безналічний – безготівковий;
- общественний – громадський;
Поэтому интересных вам путешествий по родной стране и грамотных рассказов о ее культурных и исторических достопримечательностях и местах.