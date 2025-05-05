Если же вы хотите красиво поделиться впечатлениями от увиденного, не забывайте о чистоте речи. Как не испортить рассказ о своем или понравившемся городе, расскажет 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно".

Читайте "О Боже": какие слова не стоит употреблять в рассказе о поездке на сакуры

Как красиво и правильно рассказать о своем городе

В сто шестой подборке подскажем, какие суржиковые слова не стоит употреблять, если описываете локации или здания, которые вы увидели во время прогулки тем или иным городом.

Город – місто;

Для начала заметим, что на украинском большой населенный пункт называем "місто". Огород (укр. город) – это участок, на котором сажают овощи. Для обозначения города слово "город" можно встретить изредка, да и то в разговорной речи.

уліца – вулиця;

площадь – площа;

брущадка – бруківка;

фонарі – ліхтарі;

Гуляете вы по улицам (укр. вулицях), площадям (укр.площах), которые могут быть вымощены брусчаткой (укр. бруківкою) и "украшены" фонарями (укр. ліхтарями).

криша – дах;

дома – будинки;

лєсніца – сходи;

дєтська площадка – дитячий майданчик;

К теме Не "форточка, прихожа і лісниця": как правильно на украинском назвать части дома

Осматриваете исторические дома, которые "щеголяют" колоритными крышами (укр. дахами) и интересными лестницами (укр. сходами).

больниця – лікарня;

жєлєзнодорожний вокзал – залізничний вокзал;

учбовий заклад – заклад освіти;

Среди них могут быть даже больницы, учебные заведения и железнодорожный вокзал.



Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича / фото Марии Волошин

В общем чуть ли не каждый населенный пункт в Украине может похвастаться своими выдающимися памятниками и местами.

достопрімічательность –

Как свидетельствуют украинско-русские словари, это слово в украинском языке имеет несколько значений. Они могут зависеть от контекста и объекта. Поэтому "достопримечательность" на украинском можно назвать так:

культурна чи історична пам'ятка;

визначний об'єкт чи місце;

пам'ятне місце;

славна пам'ятка;

варта уваги річ;

визначна річ.

В Галичине еще можно услышать интересное слово "дивогляд".

Также, чтобы по-настоящему полюбоваться всеми интересными локациями, вы можете прокатиться на общественном (укр. громадському) транспорте, в котором действует безналичный (укр. безготівковий) проезд, и выйти на удобной для себя остановке (укр. зупинці).

остановка – зупинка;

безналічний – безготівковий;

общественний – громадський;

Поэтому интересных вам путешествий по родной стране и грамотных рассказов о ее культурных и исторических достопримечательностях и местах.