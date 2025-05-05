Якщо ж ви хочете красиво поділитись враженнями від побаченого, не забувайте про чистоту мовлення. Як не зіпсувати розповідь про своє або вподобане місто, розкаже 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно".

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Як красиво і правильно розповісти про своє місто

У сто шостій добірці підкажемо, які суржикові слова не варто вживати, якщо описуєте локації чи будівлі, які ви побачили під час прогулянки тим чи тим містом.

Город – місто;

Для початку зауважимо, що українською великий населений пункт називаємо містом. Город – це ділянка, на якій садять овочі. На позначення міста слово "город" можна зустріти зрідка, та й то у розмовному мовленні.

уліца – вулиця;

площадь – площа;

брущадка – бруківка;

фонарі – ліхтарі;

Гуляєте ви вулицями, площами, які можуть бути вимощені бруківкою та "прикрашені" ліхтарями.

криша – дах;

дома – будинки;

лєсніца – сходи;

дєтська площадка – дитячий майданчик;

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Оглядаєте історичні будинки, які "хизуються" колоритними дахами та цікавими сходами.

больниця – лікарня;

жєлєзнодорожний вокзал – залізничний вокзал;

учбовий заклад – заклад освіти;

Серед них можуть бути навіть лікарні, заклади освіти та залізничний вокзал.



Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича / фото Марії Волошин

Загалом ледь не кожен населений пункт в Україні може похизуватися своїми видатними пам'ятками та місцями.

достопрімічательность –

Як свідчать українсько-російські словники, це слово в українській мові має кілька значень. Вони можуть залежати від контексту та об'єкта. Тож "достопримечательность" українською можна назвати так:

культурна чи історична пам'ятка;

визначний об'єкт чи місце;

пам'ятне місце;

славна пам'ятка;

варта уваги річ;

визначна річ.

На Галичині ще можна почути цікаве слово "дивогляд".

Також, аби по-справжньому помилуватися всіма цікавими локаціями, ви можете прокататися на громадському транспорті, у якому діє безготівковий проїзд, та вийти на зручній для себе зупинці.

остановка – зупинка;

безналічний – безготівковий;

общественний – громадський;

Тож цікавих вам мандрів рідною країною та грамотних розповідей про її культурні та історичні пам'ятки та місця.