Найпишніші вони, звичайно, в Ужгороді. Як помилуватися цим рожевим раєм і потім не зіпсувати розповідь суржиком, розповість 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно".

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Як правильно розповісти про поїздку на сакури

У сто п'ятій добірці підкажемо, де ви найчастіше можете припускатися помилок. Зокрема, вживати суржикові слова.

Квиток на поїзд не так вже й легко купити у квітні у вищезгаданий Ужгород. У час цвітіння сакур усі їдуть побачити рожевий рай у серці Закарпаття.

Апрєль – квітень;

білет і квиток;



Сакура в Ужгороді / фото Марії Волошин

Зверніть увагу! Білет – картка з питаннями для тих, хто складає іспит або залік; цінні папери. Квиток – документ, який засвідчує належність до організації; куплена картка, що дає право проїзду, відвідання музею тощо.

поїзд – потяг;

Ужгородська область – Закарпатська область;

розовий – рожевий;

сердце – серце;

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Не дивуйтесь, якщо біля кожного дерева у період цвітіння сакур, зокрема на вихідних, буде натовп.

сфотографірувати – сфотографувати;

толпа людей – натовп;

цвіти – квіти;

іздалєка – здалека;

Тому квіти можна швиденько сфотографувати зблизька, а потім ними помилуватися ще здалека.



Сакура в Ужгороді / фото Марії Волошин

Раніше ми розповідали, як правильно називати квіти українською мовою.