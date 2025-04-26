Самые пышные они, конечно, в Ужгороде. Как полюбоваться этим розовым раем и потом не испортить рассказ суржиком, расскажет 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно".
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Как правильно рассказать о поездке на сакуры
У сто пятой подборке подскажем, где вы чаще всего можете допускать ошибки. В частности, употреблять суржиковые слова.
Билет на поезд не так уж и легко купить в апреле в вышеупомянутый Ужгород. Во время цветения сакур все едут увидеть розовый рай в сердце Закарпатья.
- Апрєль – квітень;
- білет і квиток;
Сакура в Ужгороде / фото Марии Волошин
Обратите внимание! Білет – карточка с вопросами для тех, кто сдает экзамен или зачет; ценные бумаги. Квиток – документ, который удостоверяет принадлежность к организации; купленная карточка, дающая право проезда, посещения музея и тому подобное.
- поїзд – потяг;
- Ужгородська область – Закарпатська область;
- розовий – рожевий;
- сердце – серце;
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Не удивляйтесь, если у каждого дерева в период цветения сакур, в частности на выходных, будет толпа.
- сфотографірувати – сфотографувати;
- толпа людей – натовп;
- цвіти – квіти;
- іздалєка – здалека;
Поэтому цветы можно быстренько сфотографировать вблизи, а потом ими полюбоваться еще издалека.
Сакура в Ужгороде / фото Марии Волошин
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