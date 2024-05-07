Учительница украинского языка Светлана Чернышова рассказала, какая разница между этими словами. И как правильно надо называть соединенные между собой железнодорожные вагоны.

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Поїзд или потяг – как правильно на украинском

"Поїзд", как свидетельствует Современный словарь украинского языка, – это ряд соединенных между собой железнодорожных вагонов, движущихся с помощью локомотива.

А слово "потяг" имеет несколько значений. В частности:

настоятельное стремление к чему-либо, сильная внутренняя потребность делать что-то, быть где-то;

большая заинтересованность чем-либо;

усиленная, непреодолимая склонность к кому-либо, настоятельная потребность общаться с определенным лицом.

И только в конце последним значением мы видим, что "потяг" – это устаревшее и поэтическое слово. Поэтому ехать мы все же будем на "поїзді",

– отметила учительница.

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Как красиво на украинском назвать каприз

Учительница Светлана Чернышева также рассказывала об украинских соответствиях к слову "каприз".

Вы можете сказать так:

забаганка;

примха;

вередування;

захтінка.

А если заглянуть в словари, то можно найти еще больше интересных и необычных слов-синонимов. Некоторые из них могут быть диалектизмами или бытовать в разговорной речи.