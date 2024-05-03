Однако именно украинские слова обычно звучат мелодичнее и интереснее. Поэтому Образование 24 продолжает помогать вам вкраплять их чаще в свою речь.

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Какие заимствованные слова лучше заменить украинскими

У пятьдесят шестой подборке расскажем вам, какие иноязычные слова вы можете слышать или употреблять достаточно часто. Также подскажем, какими красивыми украинскими словами их заменить.

Отметим, что не всегда то или иное заимствование можно заменить одним словом из украинского языка. Часто это может быть словосочетание.

Так, вашему вниманию – небольшая подборка.

імпозантний – поважний;

ретируватися – відступати;

фігуральний – образний;

монотонний – одноманітний;

скрупульозний – ретельний, детальний;

феєрія – незвичайне, фантастичне видовище;

медикаменти – ліки;

менталітет – спосіб мислення, світосприйняття;

коворкінг – співпраця, співтовариство;

апеляція – оскарження, звернення.

Любите украинский язык и совершенствуйте свою речь ежедневно!