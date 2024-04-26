Ведь они ничем не уступают модным заимствованиям. І Образование 24 поможет улучшить свою речь.

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Какие заимствованные слова лучше заменить украинскими

У пятьдесят пятой подборке расскажем вам, какие десять популярных заимствований вы можете легко заменить исконными словами. При этом подскажем интересные украинские соответствия.

Поэтому вашему вниманию – небольшая подборка:

  • абсолютний – цілковитий;
  • нюанс – тонкість;
  • експресивний – виразний;
  • оптимальний – найкращий;
  • рентабельний – прибутковий;
  • стимулювати – заохочувати, спонукати;
  • гіпотеза – припущення;
  • дидактичний – повчальний;
  • альтруїзм – безкорисливість;
  • генерація – покоління.