Ведь они ничем не уступают модным заимствованиям. І Образование 24 поможет улучшить свою речь.

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Какие заимствованные слова лучше заменить украинскими

У пятьдесят пятой подборке расскажем вам, какие десять популярных заимствований вы можете легко заменить исконными словами. При этом подскажем интересные украинские соответствия.

Поэтому вашему вниманию – небольшая подборка:

абсолютний – цілковитий;

нюанс – тонкість;

експресивний – виразний;

оптимальний – найкращий;

рентабельний – прибутковий;

стимулювати – заохочувати, спонукати;

гіпотеза – припущення;

дидактичний – повчальний;

альтруїзм – безкорисливість;

генерація – покоління.

Совершенствуйте свою речь ежедневно!