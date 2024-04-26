Ведь они ничем не уступают модным заимствованиям. І Образование 24 поможет улучшить свою речь.
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Какие заимствованные слова лучше заменить украинскими
У пятьдесят пятой подборке расскажем вам, какие десять популярных заимствований вы можете легко заменить исконными словами. При этом подскажем интересные украинские соответствия.
Поэтому вашему вниманию – небольшая подборка:
- абсолютний – цілковитий;
- нюанс – тонкість;
- експресивний – виразний;
- оптимальний – найкращий;
- рентабельний – прибутковий;
- стимулювати – заохочувати, спонукати;
- гіпотеза – припущення;
- дидактичний – повчальний;
- альтруїзм – безкорисливість;
- генерація – покоління.