Адже вони нічим не поступаються модним запозиченням. І Освіта 24 допоможе покращити своє мовлення.

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Які запозичені слова краще замінити українськими

У п'ятдесят п'ятій добірці розповімо вам, які десять популярних запозичень ви можете легко замінити питомими словами. При цьому підкажемо цікаві українські відповідники.

Тож до вашої уваги – невелика добірка:

абсолютний – цілковитий;

нюанс – тонкість;

експресивний – виразний;

оптимальний – найкращий;

рентабельний – прибутковий;

стимулювати – заохочувати, спонукати;

гіпотеза – припущення;

дидактичний – повчальний;

альтруїзм – безкорисливість;

генерація – покоління.

Удосконалюйте своє мовлення щодня!