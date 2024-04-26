Адже вони нічим не поступаються модним запозиченням. І Освіта 24 допоможе покращити своє мовлення.
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Які запозичені слова краще замінити українськими
У п'ятдесят п'ятій добірці розповімо вам, які десять популярних запозичень ви можете легко замінити питомими словами. При цьому підкажемо цікаві українські відповідники.
Тож до вашої уваги – невелика добірка:
- абсолютний – цілковитий;
- нюанс – тонкість;
- експресивний – виразний;
- оптимальний – найкращий;
- рентабельний – прибутковий;
- стимулювати – заохочувати, спонукати;
- гіпотеза – припущення;
- дидактичний – повчальний;
- альтруїзм – безкорисливість;
- генерація – покоління.