Адже вони нічим не поступаються модним запозиченням. І Освіта 24 допоможе покращити своє мовлення.

Дивіться також Як красиво українською сказати "колізія, граціозний та компонент"

Які запозичені слова краще замінити українськими

У п'ятдесят п'ятій добірці розповімо вам, які десять популярних запозичень ви можете легко замінити питомими словами. При цьому підкажемо цікаві українські відповідники.

Тож до вашої уваги – невелика добірка:

  • абсолютний – цілковитий;
  • нюанс – тонкість;
  • експресивний – виразний;
  • оптимальний – найкращий;
  • рентабельний – прибутковий;
  • стимулювати – заохочувати, спонукати;
  • гіпотеза – припущення;
  • дидактичний – повчальний;
  • альтруїзм – безкорисливість;
  • генерація – покоління.