Однак саме українські слова зазвичай звучать мелодійніше та цікавіше. Тому Освіта 24 продовжує допомагати вам вкраплювати їх частіше у своє мовлення.
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Які запозичені слова краще замінити українськими
У п'ятдесят шостій добірці розповімо вам, які іншомовні слова ви можете чути чи й вживати досить часто. Також підкажемо, якими красивими українськими словами їх замінити.
Зазначимо, що не завжди те чи те запозичення можна замінити одним словом з української мови. Часто це може бути словосполучення.
Так, до вашої уваги – невелика добірка.
- імпозантний – поважний;
- ретируватися – відступати;
- фігуральний – образний;
- монотонний – одноманітний;
- скрупульозний – ретельний, детальний;
- феєрія – незвичайне, фантастичне видовище;
- медикаменти – ліки;
- менталітет – спосіб мислення, світосприйняття;
- коворкінг – співпраця, співтовариство;
- апеляція – оскарження, звернення.