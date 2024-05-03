Однак саме українські слова зазвичай звучать мелодійніше та цікавіше. Тому Освіта 24 продовжує допомагати вам вкраплювати їх частіше у своє мовлення.

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Які запозичені слова краще замінити українськими

У п'ятдесят шостій добірці розповімо вам, які іншомовні слова ви можете чути чи й вживати досить часто. Також підкажемо, якими красивими українськими словами їх замінити.

Зазначимо, що не завжди те чи те запозичення можна замінити одним словом з української мови. Часто це може бути словосполучення.

Так, до вашої уваги – невелика добірка.

  • імпозантний – поважний;
  • ретируватися – відступати;
  • фігуральний – образний;
  • монотонний – одноманітний;
  • скрупульозний – ретельний, детальний;
  • феєрія – незвичайне, фантастичне видовище;
  • медикаменти – ліки;
  • менталітет – спосіб мислення, світосприйняття;
  • коворкінг – співпраця, співтовариство;
  • апеляція – оскарження, звернення.