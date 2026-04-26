Зокрема, мовні покручі можна почути на тему транспорту. Тож 24 канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допоможе їх виявити і позбутися.

Як правильно говорити українською про транспорт?

У сто двадцятій добірці підкажемо, як правильно українською спілкуватися про транспорт, зокрема й громадський. При цьому уточнимо, які суржикові слова та вислови ви можете чути й вживати та розкажемо, чим їх замінити.

Битком набитий – вщерть наповнений;

перегружений – переповнений;

остановка – зупинка;

общественний транспорт – громадський транспорт;

контрольор – контролер.

Цікаво! В українській мові є слова "вщерть" і "вщент". Доктор філологічних наук Олександр Пономарів розповідав про ці слова, близькі звучанням, але різні значенням, тобто пароніми. Їх часто сплутують і вживають один замість одного.

Прислівник "ущент" або "вщент" означає "остаточно", "до кінця", "без залишку". "Ущерть" – "вщерть" – це "повністю", "до самого верху", "по самі вінця",

– уточнював мовознавець.

Шофер і водій

Слово "шофер", на перший погляд, може здатися суржиковим. Однак це не так. Учителька української мови та літератури Ольга Кравченко у відео на YouTube пояснила відмінність між цими словами. Каже, що часто мова "водій" і "шофЕр" вживаються як рівнозначні. Щодо різниці – слово "водій" має давнє походження й ширше значення в сучасній українській мові.

Основне значення слова водій у сучасній українській мові – людина, що пройшла спеціальну підготовку і керує автомобілем, автобусом, тролейбусом, трамваєм тощо,

– зазначає педагогиня.

Слово "шофер" має інше походження та вужче значення. Це водій автомобіля. Слово потрапило в українську мову з французької і завжди вживається з наголосом на другому складі.

Закомростіровати – закомпостувати;

тролєйбус – тролейбус;

удобне місце – зручне місце;

слідуюча зупинка – наступна зупинка;

автобус по заказу – автобус на замовлення.

Ждати і чекати

Слово "ждати" також може здатися суржиковим. Однак так не є. Учителька української мови Світлана Чернишова акцентувала, що не всі слова, які схожі з російськими, є суржиковими.

Це стосується і слова "ждати". Воно походить від праслов'янського, споріднене з литовським та латвійським. Згадується у фольклорі та творах Стельмаха, Симоненка, Шевченка, Костенко. Отже, слова "ждати" та "чекати" – це синоніми і можна вживати і те, і те,

– пояснила педагогиня.

Білєт – білет, квиток;

Слова "білет" та "квиток" також є в нашій мові. А от слово "білєт" – суржикове. Ресурс Ukr-mova.in.ua розповідає, яка різниця між цими словами.

Білет – картка з питаннями для тих, хто складає іспит або залік; цінні папери.

Квиток – документ, який засвідчує належність до організації; куплена картка, що дає право проїзду, відвідання музею тощо.



Білет і квиток / Ukr-mova.in.ua

Двері закриваються – двері зачиняються;

лишній квиток – зайвий квиток;

проходіть – проходьте;

притормозіть – пригальмуйте;

їде до желізно-дорожнього вокзала – їде до залізничного вокзалу;

давайте зупинимося тут – зупинімось тут;

річний транспорт – річковий транспорт.

Поїзд і потяг

Чимало українців може також уникати слова "поїзд", бо вважає його калькою з російської. Тому вони вживають слово "потяг". Учителька української мови Світлана Чернишова розповіла, яка різниця між цими словами.

Поїзд – це ряд з'єднаних між собою залізничних вагонів, що рухаються з допомогою локомотива.

Натомість слово "потяг", за даними словника, має кілька значень. Зокрема:

настійне прагнення до чого-небудь, сильна внутрішня потреба робити щось, бути десь;

велика зацікавленість чим-небудь;

посилена, непереборна схильність до кого-небудь, настійна потреба спілкуватися з певною особою;

поїзд (застаріле).

Учитель та мовознавець Олександр Авраменко зазначає, що "потяг" і "поїзд" є синонімами. Їх можна вживати на власний розсуд. Все ж в українській мові поширенішим є слово "поїзд". Також він радить казати, що посадка триває, а не "продовжується".

посадка продовжується – посадка триває;

полка – поличка;

подорожуючий – подорожній, мандрівник;

пасок безпеки – ремінь безпеки.

Машина і автомобіль

Ці слова також мають відмінності. Якщо глянути у Словнику української мови, то бачимо, які саме.

Автомобіль – це самохідна машина з двигуном внутрішнього згоряння для перевезення пасажирів і вантажів по безрейкових дорогах.

Слово "машина" натомість має кілька значень:

Механізм або комплекс механізмів, призначений для виконання корисної роботи шляхом перетворення одного виду енергії на інший. Переносне значення про організацію, установу, лад тощо, наче механізм, забезпечують безперебійну роботу когось, чогось. Транспортний засіб (автомобіль, танк, літак тощо), що рухається завдяки якомусь механізмові.

