Тож не дивно, що ви можете вживати окремі слова, які не притаманні нашій мові. Тому 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" підкаже, де вони "зачаїлися".
До теми Туди "пробрався" суржик: як не можна називати побутові прилади, які є у вас вдома
Як правильно називати різне кухонне приладдя
У сто дев'ятій добірці розкажемо, які правильні назви вживати щодо елементів, якими ви користуєтеся щодня на своїй кухні. При цьому підкажемо, які слова треба забути, аби не псувати своє мовлення "сміттям".
- Посуда – посуд, начиння;
- прибори – приладдя;
- бутилка – пляшка;
- стакан – склянка;
Якщо ви й знайдете у словниках нашої мови "стакан", пам'ятайте: воно кальковане, тому краще казати "склянка".
- стікляний – скляний;
- кружка – чашка, філіжанка, кухоль;
Як українською правильно називати елементи на кухні / Depositphotos
Замість суржикової "кружки" краще скажіть так:
- Чашка – невелика посудина (здебільшого з вушком), переважно з порцеляни або фаянсу, з якої п'ють чай, каву та інші напої.
- Філіжанка – синонім "чашки". Це слово можна почути на Галичині як діалектизм.
- Кухоль, кухлик – більший за розміром, переважно циліндричної форми, коротший, ніж склянка з ручкою. Але кухоль може бути не лише скляним, а й металевим, керамічним.
- нож – ніж;
- вилка – виделка;
Мовознавці радять віддавати перевагу саме слову "виделка", коли мовиться про знаряддя для їди. Адже слово "вилка" у цьому разі є калькою з російської.
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- кофейник, кавник;
- кофемолка – млинок для кави;
Зауважимо, що слово "кофейник" фіксують наші словники. Але мовознавці називали його "штучним" в українській мові, адже в нас немає "кофе", а є кава. Також варто замінити і слово "кофемолка".
- сахарниця – цукорниця;
- солонка – сільниця;
Як українською правильно називати елементи на кухні / Depositphotos
Що цікаво, неподалік Львова є населений пункт "Солонка".
- поднос – піднос, таця;
- пробка до пляшки – корок;
- салфетки – серветки;
Цікаво! В українських словниках ви знайдете слово "піднос" як синонім до "таця". Все ж сучасні мовознавці радять вживати останнє. Така сама історія і з "корком" та "серветкою".
- тьорка – тертушка;
- кувшин – глечик;
- протвєнь – деко;
- друшлаг – друшляк;
- сковорідка, сковорода, пательня;
Як українською правильно називати елементи на кухні / Depositphotos
Якщо вам здається, що в українській мові немає слова "сковорідка" чи "сковорода", а є тільки "пательня", пам'ятайте: нормативними є усі ці три слова. Згадуйте при цьому видатного українського філософа Григорія Сковороду. Що цікаво, пательня є діалектизмом.
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- половник – ополоник, черпак;
- досточка – дощечка;
- трубочка – соломинка;
Як українською правильно називати елементи на кухні / Depositphotos
Щодо слова "трубочка", то його ви також знайдете у словниках як синонім до "соломинки".
- тряпка – ганчірка, шматка;
- корзина – кошик;
- мусорник – смітник;
Раніше ми також розповідали, як правильно українською назвати частини будинку.