Окремі слова ж навпаки уникають, бо помилково вважають мовними покручами. Тож не завжди правильно визначають правильність того чи того слова.

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Як назвати "стакан" українською

Одним із таких цікавих слів є слово "стакан". Відомий український мовознавець та вчитель Олександр Авраменко розповів, як назвати паперову посудину циліндричної форми – стакан чи склянка.

Словники дозволяють використовувати обидва варіанти – і стакан, і склянка. Але сучасні мовознавці радять уникати слова "стакан",

– каже мовознавець.

І уточнює: воно є штучним у нашій мові і вважається калькою з російської.

Більш органічне – склянка,

– наголошує Авраменко.

І додає, що українці у такому разі можуть заперечити, мовляв, склянка ж має бути зі скла. Однак не завжди все в нашій мові має бути логічно агрументовано, каже вчитель.

Можна сказати: "Дайте мені паперову склянку, або "Треба купити пластикових склянок". До речі, пластикову склянку називають також "пластянкою". Але це розмовне слово,

– резюмував Авраменко.

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