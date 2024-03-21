Однак не варто так псувати нашу мову. Тому Освіта 24 продовжує допомагати підбирати правильні відповідники.

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Як правильно назвати "сладкоежку" українською

Так, часто краяни можуть задумуватись, як правильно сказати "сладкоежка" українською. Більшість може просто скалькувати і сказати "солодкоїжка". Однак це буде неправильний відповідник.

Людину, яка любить солодощі чи ласощі, варто називати ласуном або ж ласункою.

Що цікаво, у переносному значенні слово "ласун" ще означає "той, хто має особливу пристрасть до кого-, чого-небудь."

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Які цікаві синоніми мають "ласун/ласунка"

У нашій мові є ще чимало синонімів до слова "ласун". І тут зауважимо, що ці слова мають здебільшого розмовний характер або є діалектними. Тож того, хто любить ласощі, ще можна назвати так:

лагоми́нець (розм. рідко)

ласа́ч (діал.)

ласогу́б (розм.)

ласолю́б

ласолю́бець (розм.)

ласі́й (розм.)

солоді́й (розм.) – той, хто любить солодке.

Раніше ми також розповідали про те, скільки чарівних правильних відповідників у нашій мові має слово "метель". Про них ви можете прочитати за посиланням.