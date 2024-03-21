Однако не стоит так портить наш язык. Поэтому Образование 24 продолжает помогать подбирать правильные соответствия.

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Как правильно назвать "сладкоежку" на украинском

Так, часто земляки могут задумываться, как правильно сказать "сладкоежка" на украинском. Большинство может просто скалькировать и сказать "солодкоїжка". Однако это будет неправильное соответствие.

Человека, который любит сладости или лакомства, стоит называть "ласуном" или "ласункою".

Что интересно, в переносном значении слово "ласун" (укр.) еще означает "тот, кто имеет особое пристрастие к кому-, чему-либо."

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Какие интересные синонимы имеют "ласун/ласунка"

В нашем языке есть еще немало синонимов к слову "ласун". И здесь заметим, что эти слова имеют в основном разговорный характер или являются диалектными. Поэтому того, кто любит лакомства, еще можно назвать так:

лагоми́нець (розм. рідко)

ласа́ч (діал.)

ласогу́б (розм.)

ласолю́б

ласолю́бець (розм.)

ласі́й (розм.)

солоді́й (розм.) – той, хто любить солодке.

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