Тож позбуваємось ще одного суржикового слова, яке ви можете згадати, коли бачите вищезгадані опади. Освіта 24 при цьому підкаже, як правильно сказати українською.

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Як правильно назвати "метель" українською

Цим суржиковим словом є "метель". Так неправильно в Україні можуть називати сильний вітер із снігом.

Натомість це слово в українській мові має чимало значень. Найпоширеніші такі:

заметіль;

віхола;

завірюха;

сніговиця;

хуртовина;

метелиця.

Також в українській мові можна знайти й інші синоніми до цих слів, які можуть бути й не так часто вживаними або ж мати розмовний відтінок чи бути діалектними. Зокрема такі;

хуга;

завія;

сніговій;

сніжниця;

хуговій;

юга;

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розмовного відтінку:

хвища;

хугавиця;

хурделиця;

хурделя;

хурдига;

хуртеча;

діалектизми:

віхало;

завійниця;

заметільниця;

замета;

заметь;

кушпела;

кура;

метіль;

фуга;

фурделиця;

хвижа тощо.

Що цікаво, окремі вищезгадані слова можуть вживатися і у переносному значенні. До прикладу:

завірюха – чвара, колотнеча, сварка; політична, соціальна подія, що викликає глибокі зміни, потрясіння в суспільстві;

метелиця – народний танець виконуваний у швидкому темпі, з частими змінами фігур та обертаннями, а також музика до нього;

хуртовина – нещастя, знегода, тяжка година.

Зверніть увагу! Раніше ми розповідали, які "зимові" суржикові слова варто забути і як їх замінити. Про це читайте тут.