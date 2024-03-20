Амбасадори квітневого курсу – учасники українського хіп-хоп гурту "Курган & Agregat" Аміль і Раміль Насірови. Вони переконають, що не варто боятися чи соромитись розмовляти українською через те, що вимова зовсім не схожа на літературну.
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Як долучитися до мовних курсів
Музиканти активно волонтерять, допомагають українським військовим боротися проти ворога. А упродовж 24-го курсу "Єдиних" допоможуть усім охочим побороти невпевненість у собі та змотивують заговорити українською.
В українській культурі російська мова вже мертва – і це прекрасно,
– наголошують Аміль і Раміль Насірови.
Тривалість кожного курсу – 28 днів. Долучитися можна з будь-якої точки світу. Навчання повністю безоплатне. Реєстрація – на сайті: https://yedyni.org.
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Що відомо про рух "Єдині"
- Із рухом "Єдині" вже близько 113 тисяч осіб успішно подолали як мовний, так і психологічний бар'єри та опанували українську мову.
- Загалом відбулось понад 7 800 зустрічей розмовних клубів – 308 занять щотижня.
- До проєкту долучились 500 волонтерів і 22 зіркові амбасадори.
- Відбулося 16 граматичних курсів української, понад 90 унікальних вебінарів із лідерами думок і психологами.
- Наступна мета проєкту – допомогти 1 000 000 осіб опанувати мову.
- Із липня 2023 року "Єдині" збільшили кількість розмовних клубів української мови наживо на деокупованих територіях Херсонщини та Харківщини.