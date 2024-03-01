Рішення ухвалив міністр освіти і науки. Складати матуру зможуть не лише школярі з України. Дивіться також Вже з 1 вересня: влада Польщі готує серйозне нововведення для учнів з України У школах Польщі з'являться іспити з української мови Так, складати цей екзамен зможуть як польські, так і українські школярі, які тимчасово проживають у країні. Пробні іспити відбудуться восени 2025 року. Такі зміни хочуть запровадити через збільшення кількості українців у Польщі. Зазначають, що українська мова стане сучасною іноземною і приєднається до англійської, іспанської, французької, російської та італійської. Освітнє відомство країни, до слова, передбачає, що польські громадяни будуть проявляти більше уваги до української мови та культури. Що таке матура у Польщі Це національний іспит. Його складають випускники після завершення школи перед вступом до вишу. Матура є обов'язковою для всіх польських студентів та іноземців, які планують навчання у цій країні. Для студентів з України, які бажають навчатися в Польщі, складання іспиту також є обов'язковим. Учні з України складатимуть тестування у Чехії на знання мови У Чехії українські учні складатимуть тестування на знання чеської мови. Таку перевірку проведуть, аби розуміти, як триває інтеграція біженців у місцеві заклади освіти. Вона може відбутися через два місяці. Результати планують використати для розроблення кращих методів навчання іноземців.