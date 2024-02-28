Над цим питанням вже працює міністерство національної освіти Польщі. У відомстві кажуть, що зараз неможливо перевірити, як навчаються діти онлайн в українській системі освіти.

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У Польщі готують нововведення для українських учнів

Заступниця міністра освіти Йоанна Муха заявила, що українських дітей не можна позбавляти освіти. При цьому додала, що чимало учнів вчиться онлайн в українських школах. Однак їхню кількість визначити неможливо. Тому міністерство хоче перевірити це право на навчання.

Треба враховувати, що частина цих дітей залишиться в Польщі, тому вони мають право на освіту, і тому ми зобов'язані забезпечити їм цю освіту,

– вважає Муха.

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Учні вивчатимуть українську мову

Муха наголосила, що це не спроба полонізації. За її словами, польська влада не має таких планів, тож каже, що українським посадовцям хвилюватися не варто.

Ми хочемо, щоб вони розвивали свою ідентичність. Ми хочемо надати їм можливість вивчати українську мову. Я вважаю, що українській владі особливо цікаво щодо російськомовних українських дітей, що вони матимуть можливість вивчати українську мову в Польщі,

– заявила посадовиця.

У міністерстві освіти Польщі також прагнуть, аби діти з України вивчали євроінтеграцію у місцевих школах.

Також польські посадовці планують консультації щодо обов'язкового навчання українських учнів у школах Польщі з Міносвіти України.