Над этим вопросом уже работает министерство национального образования Польши. В ведомстве говорят, что сейчас невозможно проверить, как учатся дети онлайн в украинской системе образования.

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В Польше готовят нововведения для украинских учеников

Заместитель министра образования Иоанна Муха заявила, что украинских детей нельзя лишать образования. При этом добавила, что немало учеников учится онлайн в украинских школах. Однако их количество определить невозможно. Поэтому министерство хочет проверить это право на обучение.

Надо учитывать, что часть этих детей останется в Польше, поэтому они имеют право на образование, и поэтому мы обязаны обеспечить им это образование,

– считает Муха.

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Ученики будут изучать украинский язык

Муха отметила, что это не попытка полонизации. По ее словам, польская власть не имеет таких планов, поэтому говорит, что украинским чиновникам волноваться не стоит.

Мы хотим, чтобы они развивали свою идентичность. Мы хотим предоставить им возможность изучать украинский язык. Я считаю, что украинской власти особенно интересно относительно русскоязычных украинских детей, что они будут иметь возможность изучать украинский язык в Польше,

– заявила чиновница.

В министерстве образования Польши также стремятся, чтобы дети из Украины изучали евроинтеграцию в местных школах.

Также польские чиновники планируют консультации относительно обязательного обучения украинских учеников в школах Польши с Минобразования Украины.