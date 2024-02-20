Об этом заявил Микулаш Бек во время встречи министров образования стран "Вышеградской четверки", Балтии и Украины. Он говорит, что Чехия не была готова к тому, чтобы предоставлять языковую подготовку для иностранцев в таком масштабе.

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Ученики из Украины будут сдавать тестирование в Чехии на знание языка

Чешский министр образования отмечает, что тестирование является важным условием того, чтобы понимать ситуацию.

Опыт с интеграцией украинских детей указывает, что мы, в отличие от таких стран, как Германия или Австрия, не были готовы предоставлять обучение чешскому языку для иностранцев в достаточном масштабе,

– отметил Бек.

Такую проверку знаний могут провести через два месяца. Как и в каких школах она будет происходить, министр образования не сообщил. Результаты планируют использовать для разработки лучших методов обучения иностранцев.

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Бек также отметил важность сотрудничества с Украиной. И рассказал, что некоторые страны отслеживают посещение школ украинскими детьми. Однако в Чехии такой действенной информационной системы нет.

Также на встрече обсудили проблему нехватки учителей и необходимость обмена данными о детях-беженцах в пределах ЕС.

Ранее мы информировали о том, что ученикам-беженцам должны упростить учебные программы. Что говорят в Минобразования, читайте по ссылке.