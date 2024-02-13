Но после возвращения на Родину могут возникать проблемы с зачислением оценок. Тем более, что программы в зарубежной и украинской школах могут значительно отличаться.
Смотрите также Учебные программы для учеников-беженцев в Украине планируют упростить
Как в Украине будут засчитывать оценки из зарубежных школ
Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив рассказал, как МОН будет решать эту проблему. Он при этом отметил, что это значительная проблема. По словам чиновника, украинские ученики находятся в разных странах со своими программами обучения и системами оценивания.
Чтобы ее решить, мы планируем, что для стран, где находится больше всего наших учеников, появится информационный имиджевый центр, который разработает рекомендации для каждой страны,
– сообщил заместитель Лисового.
И добавил, что это будут не общие, а конкретные рекомендации по признанию результатов обучения с учетом зарубежной и нашей систем оценивания.
Если родители или школы будут иметь сомнения относительно признания результатов обучения, смогут обратиться за официальным признанием документов в информационный имиджевый центр,
– уточнил чиновник.
Смотрите также Оценки украинских детей в зарубежных школах должны засчитывать на Родине
Ученикам-беженцам должны упростить учебные программы
- Андрей Сташкив также рассказал: чтобы облегчить реинтеграцию учеников-беженцев в украинскую систему образования, Минобразования пытается упростить учебные программы, в частности по украиноведческому компоненту.
- Эта работа очень тесно переплетается с разработкой программ для восполнения образовательных потерь.
- Он при этом напомнил, что в прошлом году министерство разработало рекомендации по первоочередному зачислению учеников, которые возвращаются из-за границы в школы, в которых они учились.