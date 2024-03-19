Окремі цитати з її віршів та творів стали ледь не пророчими. І з нагоди уродин однієї із найкращих письменниць сучасності Освіта 24 пропонує вам ознайомитися з її мудрими цитатами.

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Найкращі цитати з творів Ліни Костенко

Українцям полюбилися не лише цитати поетеси про любов, вірність, а й про мову, життя, Україну, свободу, боротьбу. Вони вже стали потужнішими та символічними. Так, її вірші стають піснями, а цитати набувають безсмертного сенсу.

Тож пропонуємо найпопулярніші цитати з творів Ліни Костенко:

Про життя, любов, цінності

І все на світі треба пережити,

І кожен фініш — це по суті старт.

І наперед не треба ворожити,

І за минулим плакати не варт…

Єдиний, хто не втомлюється, – час. А ми – живі, нам треба поспішати.

Чужа душа – то, кажуть, темний ліс.

А я кажу: не кожна, ой не кожна!

Чужа душа – то тихе море сліз.

Плювати в неї – гріх тяжкий, не можна.

Хай буде все небачене побачено, Хай буде все пробачене пробачено.

Віддай людині крихітку себе. За це душа наповнюється світлом.

Так багато на світі горя, люди, будьте взаємно красивими!.

Не час минає, а минаєм ми.

Огидна річ – наша терплячість. Наша звичка відмовляти собі у всьому. Так все може відмовитися від нас.

Важко любити розумну жінку. Завжди боїшся впасти в її очах. Жінка втрачає на інтелекті, лише коли закохана. Так що бажано стабільно підтримувати в ній цей стан.

Людям не те що позакладало вуха – людям позакладало душі.

А секунди летять. Отак можна вмерти й нічого не встигнути. Встигаєш тільки втомитися.

Єдиний, хто не втомлюється, – час. А ми – живі, нам треба поспішати.

У кожного своя пустеля і свої міражі.

Страшні слова, коли вони мовчать.

Манія величі – це хвороба. Комплекс меншовартості – теж хвороба. Тільки ще гірша.

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Про Україну, мову, війну

Ми унікальна нація. У нас хліборобів морили голодом.

А ви думали, що Україна так просто. Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни.

Бо хто за що, а ми за незалежність. Отож нам так і важко через те.

Нації вмирають не від інфаркту – спочатку їм віднімає мову.

Мова солов'їна, а тьохкають чортзна-що.

Слова росли із грунту, мов жита. Добірним зерном колосилась мова. Вона як хліб. Вона свята. І кров'ю предків тяжко пурпурова.

«Вічна парадигма історії: за свободу борються одні, а до влади приходять інші. І тоді настає лукава, найпідступніша форма несвободи, одягнута в національну символіку, зацитькала національним пафосом, вдекорована атрибутами демократії».

У кожної нації свої хвороби. У Росії – невиліковна.

Україна пручається, як Лаокоон, обплутаний зміями. Вона німо кричить, але світ не чує. Або не хоче почути.

І хто б там що кому не говорив, а згине зло і правда переможе!.