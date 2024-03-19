Отдельные цитаты из ее стихов и произведений стали едва ли не пророческими. И по случаю дня рождения одной из лучших писательниц современности Образование 24 предлагает вам ознакомиться с ее мудрыми цитатами.

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Лучшие цитаты из произведений Лины Костенко

Украинцам полюбились не только цитаты поэтессы о любви, верности, но и о языке, жизни, Украине, свободе, борьбе. Они уже стали более мощными и символическими. Так, ее стихи становятся песнями, а цитаты приобретают бессмертный смысл.

Поэтому предлагаем самые популярные цитаты из произведений Лины Костенко:

О жизни, любви, ценности

І все на світі треба пережити,
І кожен фініш — це по суті старт.
І наперед не треба ворожити,
І за минулим плакати не варт…

  • Єдиний, хто не втомлюється, – час. А ми – живі, нам треба поспішати.

Чужа душа – то, кажуть, темний ліс.
А я кажу: не кожна, ой не кожна!
Чужа душа – то тихе море сліз.
Плювати в неї – гріх тяжкий, не можна.

  • Хай буде все небачене побачено, Хай буде все пробачене пробачено.

Віддай людині крихітку себе. За це душа наповнюється світлом.

  • Так багато на світі горя, люди, будьте взаємно красивими!.

Не час минає, а минаєм ми.

  • Огидна річ – наша терплячість. Наша звичка відмовляти собі у всьому. Так все може відмовитися від нас.

Важко любити розумну жінку. Завжди боїшся впасти в її очах. Жінка втрачає на інтелекті, лише коли закохана. Так що бажано стабільно підтримувати в ній цей стан.

  • Людям не те що позакладало вуха – людям позакладало душі.

А секунди летять. Отак можна вмерти й нічого не встигнути. Встигаєш тільки втомитися.

  • Єдиний, хто не втомлюється, – час. А ми – живі, нам треба поспішати.

У кожного своя пустеля і свої міражі.

  • Страшні слова, коли вони мовчать.

Манія величі – це хвороба. Комплекс меншовартості – теж хвороба. Тільки ще гірша.

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Об Украине, язык, войну

  • Ми унікальна нація. У нас хліборобів морили голодом.

І хто б там що кому не говорив, а згине зло і правда переможе!.

  • У кожної нації свої хвороби. У Росії – невиліковна.

Україна пручається, як Лаокоон, обплутаний зміями. Вона німо кричить, але світ не чує. Або не хоче почути.

  • Слова росли із грунту, мов жита. Добірним зерном колосилась мова. Вона як хліб. Вона свята. І кров'ю предків тяжко пурпурова.

«Вічна парадигма історії: за свободу борються одні, а до влади приходять інші. І тоді настає лукава, найпідступніша форма несвободи, одягнута в національну символіку, зацитькала національним пафосом, вдекорована атрибутами демократії».

  • Нації вмирають не від інфаркту – спочатку їм віднімає мову.

Мова солов'їна, а тьохкають чортзна-що.

  • А ви думали, що Україна так просто. Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни.

Бо хто за що, а ми за незалежність. Отож нам так і важко через те.