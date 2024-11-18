24 Канал пише, що у листі, який передали "Голці", видатна шістдесятниця зазначила, що сквер є одним з тих місць, яке робить Київ подібним до Парижа. Там на кожному кроці, попри гігантський масштаб міста, у локальних просторах між будинками вшановується пам'ять письменників, митців, філософів.

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Костенко звернулась до Кличка

Журналісти зауважили, що 21 листопада депутати Київради на сесії можуть вирішити долю Літературного скверу. Тобто проголосувати за забудову території біля сектора. Адже у порядку денному місцевої ради вже є проєкт рішення, який це передбачає.

У сквері свого часу жили Павло Тичина, Володимир Сосюра, Михайло Стельмах, Олесь Гончар, Андрій Малишко, Максим Рильський, Микола Бажан, Юрій Збанацький, Микола Руденко. Неподалік від скверу живе Ліна Костенко.

Перепрошую, що змушена Вас потурбувати. Але справа прикра. Як Вам відомо, планується забудова Літературного скверу на вулиці Олеся Гончара. Це невеличкий і затишний сквер, затиснутий між Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Інститутом геології та двома письменницькими будинками, сквер зі старовинним фонтаном і дитячим майданчиком. Цей сквер має бути символічним місцем культури та пам'яті. Тут досі ходять між деревами силуети незабутніх письменників,

– звернулась до Кличка Ліна Василівна Костенко.

Видатна поетеса зазначила, що свого часу за сквер вже боролись, захищаючи його від московської церкви.



Ліна Костенко написала листа Віталію Кличку / скриншот

Цього разу будівництво планує забудовник "Ділайвест", який отримав в суборенду ділянки поруч з Інститутом геології НАН від МЖК "Оболонь". Журналісти писали, що його сліди ведуть до "Батьківщини".

Ліна Костенко додала, що літературний сквер у Києві – це теж простір пам'яті, простір серця, а отже, простір духовної сили. Дисидентка попросила захистити цей унікальний простір.