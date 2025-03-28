Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського під час пресконференції у Парижі.

До теми Зеленський пожартував про Макрона через проблеми з перекладом на пресконференції

Що сказав Зеленський про іноземний контингент та ОБСЄ

Французький журналіст попросив українського президента пояснити заяву "свого радника" про те, що Україна хоче бачити на своїй землі "європейських солдатів, готових битися".

Спочатку Зеленський не зрозумів, про якого радника мовиться, але згодом медійник назвав ім'я заступника керівника Офісу Президента Ігоря Жовкви. Після цього глава держави кивнув, що зрозумів.

Володимир Зеленський наголосив, що зараз обговорюють розгортання військового контингенту на морі, на землі та в небі.

Це військо. Ми не говоримо про контингент ООН, ОБСЄ тощо. Ми не хочемо ОБСЄ, у них немає відповідного контингенту і росіяни їх не бояться. ОБСЄ були представлені в Україні з 2014 року. У них не було мандату і вони навіть не могли допомогти нам з нашими хлопцями та дівчатами, які там були за ґратами. Це інше,

– сказав президент.

Натомість за словами глави держави, обговорюються гарантії безпеки, які зможуть забезпечити "професійні люди". За словами Зеленського, Київ бажає присутності не лише Європи, але й США у цьому плані.

До цього заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив французьким журналістам, що європейські сили в Україні повинні бути готові до різних сценаріїв, зокрема до ракетних ударів та атак безпілотників.

До слова, раніше Володимир Зеленський, говорячи про іноземний контингент в Україні, зауважував, що ці війська важливі для моніторингу, тренувань та запобігання агресії з боку Росії. Водночас, за словами президента, ніхто не хоче затягувати інші держави у війну.