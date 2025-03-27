Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зазначивши, що участь іноземного контингенту у прикриванні українського тилу дуже важлива для нашої держави. Проте це необхідно не лише Україні, але і європейським військам.

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"Недарма ми говоримо, що у Європі є лише 2 найсильніші армії – українська та турецька. Все тому, що вони воюють", – сказав він.

Європейські армії без бойового досвіду

Роман Світан зауважив, що лідер Північної Кореї недарма з легкістю надав свої війська Владіміру Путіну. Армія Кім Чен Ина має можливість отримати бойовий досвід.

Важливо, щоб європейці також розуміли цю необхідність та були залучені до структури виконання завдань під час війни.

Європейським арміям дуже важливо проходити бойове хрещення на наших (українських – 24 Канал) землях, навіть у тилу. Для них це буде великим плюсом,

– підкреслив полковник запасу ЗСУ.

Він додав, що Україні присутність іноземних контингентів також піде на користь, адже тили будуть інтегровані у натівські структури. Це можуть бути навіть невеликі військові частини, проте важливо, щоб на території нашої держави.

Цікаво, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що в Україні розмістять сили стримування від кількох країн, але вони не перебуватимуть на лінії фронту, а розташовуватимуться в стратегічних районах. Він підкреслив, що це не миротворчі підрозділи, а механізм, який має стримувальний ефект для Росії.