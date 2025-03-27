Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на AP.

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КНДР допомагає Путіну

За даними південнокорейських військових, у січні та лютому КНДР направила до Росії ще близько 3000 солдатів. Також Північна Корея відправляє більше ракет, артилерійського обладнання та боєприпасів, щоб допомогти Росії. При цьому Північна Корея може збільшити постачання зброї залежно від військової ситуації.

У виданні пишуть, що та військова техніка, яку відправила Північна Корея в Росію, включає "значну кількість" балістичних ракет малої дальності, 170-міліметрові самохідні гаубиці і близько 220 одиниць 240-міліметрових реактивних систем залпового вогню.

В AP зазначили, що Північна Корея направила близько 11 000 військових для участі у війні проти України, що стало її першою участю у великомасштабному конфлікті після Корейської війни 1950-1953 років. Відповідно до оцінок Об'єднаного комітету начальників штабів Сеула, близько 4 000 з них були вбиті або поранені.

Вказується, що Національна розвідувальна служба Південної Кореї раніше пов'язувала високі втрати КНДР з труднощами військ в адаптації до безпілотників та інших елементів сучасної війни. Війська Північної Кореї перебувають у невигідному становищі через грубу тактику їхніх російських командирів, які відправляли їх у штурми без підтримки вогнем.

Однак українські військові і розвідники оцінили, що північнокорейці набувають важливого бойового досвіду і відіграють ключову роль у стратегії Кремля для війни проти України, кидаючи велику кількість солдатів у битву в Курській області.