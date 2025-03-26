Про це 24 Каналу сказав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленком, наголосивши, що також Росія потрібен перепочинок. Війна в Україні значно виснажила її ресурси, які Москві необхідно відновити.

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Потрібна пауза у 2026 році

Коваленко розповів про декілька можливих сценаріїв, за якими Росія може діяти найближчі роки. По одному з них, Кремль планує війну з країнами Балтії з їх наступною швидкою анексією – через 4 – 6 років.

Проте Москва не здатна самостійно його реалізувати, їй потрібно сформувати повноцінний воєнний альянс Росія – КНДР – Іран,

– наголосив керівник ЦПД.

Тому росіяни планують використовувати проксі для війни в Європі – північнокорейців та іранців в російській військовій формі. Все це, за його словами, має відбуватися з умовно мовчазної згоди Китаю, який не перекриватиме постачання Росії певних компонентів та продовжить закуповуватиме у неї енергетичні ресурси.

Інший сценарій передбачає продовження війни Росії в Україні, витягування ресурсів з Європи, формування нормальних відносин Москви з Вашингтоном та Пекіном, вихід з-під санкцій Сполучених Штатів Америки і розкладання Європи зсередини.

Сегментація країн Євросоюзу, за задумом Кремля, має статися через підтримку в цих державах політиків-євроскептиків. Вони будуть приходити до влади, внаслідок чого Євросоюз зазнає колапсу зсередини.

Росія, на думку Коваленка, бачить розділення Європейського Союзу на самостійні країни типу Словаччини та Угорщини поза єдиного "організму". Ці держави дрейфуватимуть у зону впливу Росії

Також є сценарії, що пов'язані з паузою у війні у 2026 році, оскільки вона витягує величезні ресурси. Якщо Росія не виходить з-під санкцій, то їй потрібний перепочинок, щоб скасувати їх та накопичити сили впродовж наступних п'яти років,

– відзначив Андрій Коваленко.

Паралельно з цим, припустив керівник ЦПД, продовжуватиметься диверсійна, інформаційна, кібернетична її діяльність проти України та Європи. А в майбутньому повернення до вирішення воєнним шляхом питання так званої "демілітаризації" України.

Він додав, що серед цих сценаріїв немає, на жаль, жодного, який би передбачав повне завершення війни, демократизацію Росії і її мирне співіснування з усіма країнами, як це було принаймні на початку президентства Владіміра Путіна.

Зазначимо, що за словами представника ГУР МО Вадима Скібіцького, Росія планує здійснити 15 можливих сценаріїв військових конфліктів до 2045 року, і шість з них пов'язані з північною Європою.

Під загрозою насамперед країни Балтії та Польща, щодо якої існують чотири сценарії імовірного військового протистояння.

Скібіцький наголосив, що росіяни прогнозують завершити "українське питання" до 2026 року. Якщо війна проти України продовжиться ще 5 – 10 років, то Росія "ніколи не зможе наздогнати й стати на один рівень зі США та Китаєм".