Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп в ефірі 24 Каналу зазначив, що Владімір Путін прагнув захопити майже всю Україну. Саме така мета була визначена під час повномасштабного вторгнення.

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Крім того, очевидно, що Путін також хотів би поглинути Білорусь, що він давно й послідовно намагається зробити м'якими методами. Проте з іншими територіями у нього серйозні проблеми.

Чи реальна загроза для країн Балтії

"Ймовірно, він хотів би отримати невеликі частини Естонії чи Латвії, можливо, коридор через Литву до Калінінградської області. Але, на відміну від більшої частини України та Білорусі, він не вважає населення цих країн частиною "русского міра". І тим більше, Польща йому не потрібна у складі Росії. Припускати, що він прагне захопити Польщу й включити її до складу Росії – це, на мій погляд, абсурд", – сказав Шарп.

Він додав, що загроза для Балтійських країн є, а для Молдови у разі перемоги Росії над Україною вона була б беззаперечною. У такому разі Шарп оцінив ймовірність російського вторгнення до Молдови як стовідсоткову.

"Щодо Литви, Латвії та Естонії – якби не НАТО, у них виникли б серйозні проблеми. Проте поки існує НАТО, їх захищає не лише П'ята стаття Альянсу, а й власні збройні сили. Зараз усі ресурси Росії зосереджені в Україні. Для Путіна це головний приз, тоді як шматок Латвії чи Естонії – це дрібниця, але ризики, на які він мав би піти заради цього, надто великі", – сказав Шарп.

Він додав, що для того, аби напасти на іншу країну, Росії спочатку потрібно вирішити ситуацію з Україною – або укласти угоду, або здобути перемогу. До перемоги йому ще далеко, а угоди він поки що не підписав.

Напад на НАТО – це чисте безумство, оскільки Альянс значно сильніший за Росію, яка вже понад рік сконцентрувала всі свої ресурси, зокрема й від кордонів НАТО, для штурму Часового Яру,

– сказав Шарп.

Він додав, що навіть якби Путін вважав, що може воювати з НАТО та встигнути захопити якийсь регіон, у такому разі Калінінградська область була б приречена. Адже всі її військові ресурси зараз перекинуті на війну в Україні. Польська армія без особливих зусиль змогла б зайняти цей слабо захищений регіон.

Чи достатньо в Росії ресурсів для нового нападу

Військовий оглядач з Ізраїлю пояснив, що не лише НАТО уникає ескалації з Росією через страх ядерної війни – ці ж побоювання обмежують і військову допомогу Україні. Водночас у Росії також розуміють, що поки існує НАТО, будь-яка ескалація несе надзвичайно високий ризик ядерного конфлікту.

Важливо! Литва готується до можливої агресії Росії та планує створити підрозділи для оборони до 2030 року. Президент Гітанас Науседа заявив, що країна очікує ймовірний наступ Росії на держави НАТО та активно зміцнюватиме оборону.

Шарп переконаний, що навіть найавантюрніші політики не готові розпочати ядерну війну заради захоплення невеликої ділянки території. Це дрібниця порівняно з потенційними наслідками. Ба більше, в Кремлі чудово розуміють, що у разі ядерної війни вони не зможуть здобути перемогу.

Загроза для країн Балтії, безумовно, існує, але не варто плутати саму загрозу з реальним підготовленим нападом,

– пояснив Шарп.

Він зауважив, що якщо в Росії почнуть формувати військові угруповання біля кордонів Литви, тоді литовське командування та керівництво НАТО зможуть запобігти раптовому нападу. Вони мають усі можливості як для виявлення загроз, так і для їхньої нейтралізації.

"Варто нагадати, що російська ППО не змогла впоратися навіть із трьома-чотирма ракетами Storm Shadow, які атакували найбільш захищені військові об'єкти в Криму. А якщо в бік Росії полетять сотні "Томагавків", за ними Storm Shadow, винищувачі п'ятого покоління, а потім ще й стратегічні бомбардувальники B – 1 і B – 2 – це зовсім інший сценарій, ніж штурм Часового Яру", – підсумував Шарп.

До слова, що історик та професор Потсдамського університету Зенке Найтцель заявив, що те, що Росія може напасти на Литву вже цієї осені. На його думку, така загроза виникла через зміну глобальної безпекової ситуації, спричинену президентством Дональда Трампа.