Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп в эфире 24 канала отметил, что Владимир Путин стремился захватить почти всю Украину. Именно такая цель была определена во время полномасштабного вторжения.

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Кроме того, очевидно, что Путин также хотел бы поглотить Беларусь, что он давно и последовательно пытается сделать мягкими методами. Однако с другими территориями у него серьезные проблемы.

Реальна ли угроза для стран Балтии

"Вероятно, он хотел бы получить небольшие части Эстонии или Латвии, возможно, коридор через Литву в Калининградскую область. Но, в отличие от большей части Украины и Беларуси, он не считает население этих стран частью "русского мира". И тем более, Польша ему не нужна в составе России. Предполагать, что он стремится захватить Польшу и включить ее в состав России – это, на мой взгляд, абсурд", – сказал Шарп.

Он добавил, что угроза для Балтийских стран есть, а для Молдовы в случае победы России над Украиной она была бы безоговорочной. В таком случае Шарп оценил вероятность российского вторжения в Молдову как стопроцентную.

"Что касается Литвы, Латвии и Эстонии – если бы не НАТО, у них возникли бы серьезные проблемы. Однако пока существует НАТО, их защищает не только Пятая статья Альянса, но и собственные вооруженные силы. Сейчас все ресурсы России сосредоточены в Украине. Для Путина это главный приз, тогда как кусок Латвии или Эстонии – это мелочь, но риски, на которые он должен был бы пойти ради этого, слишком велики", – сказал Шарп.

Он добавил, что для того, чтобы напасть на другую страну, России сначала нужно решить ситуацию с Украиной – или заключить соглашение, или одержать победу. До победы ему еще далеко, а соглашения он пока не подписал.

Нападение на НАТО – это чистое безумие, поскольку Альянс значительно сильнее России, которая уже более года сконцентрировала все свои ресурсы, в том числе и от границ НАТО, для штурма Часового Яра,

– сказал Шарп.

Он добавил, что даже если бы Путин считал, что может воевать с НАТО и успеть захватить какой-то регион, в таком случае Калининградская область была бы обречена. Ведь все ее военные ресурсы сейчас переброшены на войну в Украине. Польская армия без особых усилий смогла бы занять этот слабо защищенный регион.

Достаточно ли у России ресурсов для нового нападения

Военный обозреватель из Израиля объяснил, что не только НАТО избегает эскалации с Россией из-за страха ядерной войны – эти же опасения ограничивают и военную помощь Украине. В то же время в России также понимают, что пока существует НАТО, любая эскалация несет чрезвычайно высокий риск ядерного конфликта.

Важно! Литва готовится к возможной агрессии России и планирует создать подразделения для обороны до 2030 года. Президент Гитанас Науседа заявил, что страна ожидаетвероятное наступление России на государства НАТО и активно укреплять оборону.

Шарп убежден, что даже самые авантюрные политики не готовы начать ядерную войну ради захвата небольшого участка территории. Это мелочь по сравнению с потенциальными последствиями. Более того, в Кремле прекрасно понимают, что в случае ядерной войны они не смогут одержать победу.

Угроза для стран Балтии, безусловно, существует, но не стоит путать саму угрозу с реальным подготовленным нападением,

– объяснил Шарп.

Он отметил, что если в России начнут формировать военные группировки у границ Литвы, тогда литовское командование и руководство НАТО смогут предотвратить внезапное нападение. Они имеют все возможности как для выявления угроз, так и для их нейтрализации.

"Стоит напомнить, что российская ПВО не смогла справиться даже с тремя-четырьмя ракетами Storm Shadow, которые атаковали наиболее защищенные военные объекты в Крыму. А если в сторону России полетят сотни "Томагавков", за ними Storm Shadow, истребители пятого поколения, а потом еще и стратегические бомбардировщики B – 1 и B – 2 – это совсем другой сценарий, чем штурм Часового Яра", – подытожил Шарп.

К слову, что историк и профессор Потсдамского университета Зенке Найтцель заявил, что то, что Россия может напасть на Литву уже этой осенью. По его мнению, такая угроза возникла из-за изменения глобальной ситуации безопасности, вызванную президентством Дональда Трампа.