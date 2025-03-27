Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AP.

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КНДР помогает Путину

По данным южнокорейских военных, в январе и феврале КНДР направила в Россию еще около 3000 солдат. Также Северная Корея отправляет больше ракет, артиллерийского оборудования и боеприпасов, чтобы помочь России. При этом Северная Корея может увеличить поставки оружия в зависимости от военной ситуации.

В издании пишут, что та военная техника, которую отправила Северная Корея в Россию, включает "значительное количество" баллистических ракет малой дальности, 170-миллиметровые самоходные гаубицы и около 220 единиц 240-миллиметровых реактивных систем залпового огня.