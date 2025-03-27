Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что участие иностранного контингента в прикрытии украинского тыла очень важно для нашего государства. Однако это необходимо не только Украине, но и европейским войскам.

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"Недаром мы говорим, что в Европе есть только 2 сильнейшие армии – украинская и турецкая. Все потому, что они воюют", – сказал он.

Европейские армии без боевого опыта

Роман Свитан заметил, что лидер Северной Кореи недаром с легкостью предоставил свои войска Владимиру Путину. Армия Ким Чен Ына имеет возможность получить боевой опыт.

Важно, чтобы европейцы также понимали эту необходимость и были привлечены к структуре выполнения задач во время войны.

Европейским армиям очень важно проходить боевое крещение на наших (украинских – 24 Канал) землях, даже в тылу. Для них это будет большим плюсом,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Он добавил, что Украине присутствие иностранных контингентов также пойдет на пользу, ведь тылы будут интегрированы в натовские структуры. Это могут быть даже небольшие воинские части, однако важно, чтобы на территории нашего государства.

Интересно, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Украине разместят силы сдерживания от нескольких стран, но они не будут находиться на линии фронта, а будут располагаться в стратегических районах. Он подчеркнул, что это не миротворческие подразделения, а механизм, который имеет сдерживающий эффект для России.