Зеленский отметил, что россияне не боятся ОБСЕ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского.

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Почему Украина против миссии ООН и ОБСЕ

Зеленский отметил, что Украина хочет привлечь к миротворческой миссии в Украине именно вооруженные силы союзников, "в небе, на море и на земле". При этом миссия под эгидой ООН или ОБСЕ не рассматривается как надежный вариант.

Мы не говорим о войсках ООН, ОБСЕ. Они есть на столе, мы обсуждаем, но наша позиция по ОБСЕ, при всем уважении, – мы не хотим просто присутствия ОБСЕ, это не гарантии безопасности,

– объяснил Зеленский.

Президент отметил, что у ОБСЕ нет соответствующего мандата военного контингента. Организация уже присутствовала в Украине с начала войны на Донбассе.

ОБСЕ не могла помочь даже с освобождением незаконно заключенных на оккупированных территориях.

Зеленский подчеркнул, что Украина стремится к гарантиям безопасности, а не замораживанию войны.