Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время пресс-конференции в Париже.

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Что сказал Зеленский об иностранном контингенте и ОБСЕ

Французский журналист попросил украинского президента объяснить заявление "своего советника" о том, что Украина хочет видеть на своей земле "европейских солдат, готовых сражаться".

Сначала Зеленский не понял, о каком советнике говорится, но впоследствии медийщик назвал имя заместителя руководителя Офиса Президента Игоря Жовквы. После этого глава государства кивнул, что понял.

Владимир Зеленский отметил, что сейчас обсуждают развертывание военного контингента на море, на земле и в небе.

Это войско. Мы не говорим о контингенте ООН, ОБСЕ и тому подобное. Мы не хотим ОБСЕ, у них нет соответствующего контингента и россияне их не боятся. ОБСЕ были представлены в Украине с 2014 года. У них не было мандата и они даже не могли помочь нам с нашими ребятами и девушками, которые там были за решеткой. Это другое,

– сказал президент.

Зато по словам главы государства, обсуждаются гарантии безопасности, которые смогут обеспечить "профессиональные люди". По словам Зеленского, Киев желает присутствия не только Европы, но и США в этом плане.

До этого заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил французским журналистам, что европейские силы в Украине должны быть готовы к различным сценариям, в частности к ракетным ударам и атакам беспилотников.

К слову, ранее Владимир Зеленский, говоря об иностранном контингенте в Украине, замечал, что эти войска важны для мониторинга, тренировок и предотвращения агрессии со стороны России. В то же время, по словам президента, никто не хочет затягивать другие государства в войну.