Президент згадав Макрона, коли попросив підняти гучність перекладачів у навушнику. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського.

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Зеленський пожартував про Макрона

Зеленський отримав запитання від французької журналістки, однак погано чув перекладача в навушнику. З цього приводу президент жартома вирішим згадати французького очільника Еммануеля Макрона.

Я попрошу технічно, якщо можна, переклад зробити мені з французької мови на українську гучніше, а то запитання буде чути Еммануель Макрон і все,

– сказав Зеленський.

Раніше Еммануель Макрон зателефонував Зеленському прямо під час його брифінгу. Він попоросив французького колегу зачекати, обіцяючи передзвонити за 15 – 20 хвилин. Зеленський пояснив медійникам, що часто спілкується із французьким президентом. Вони мають розмову в середньому раз на день.