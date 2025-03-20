Президент України поспілкувався зі своїм французьким колегою під час пресконференції. Про це пише 24 Канал із посиланням на етер телемарафону.

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Як пройшла розмова

Еммануель Макрон подзвонив Зеленському під час його розмови з журналістами

Український лідер підняв слухавку, пояснив, що він зараз зайнятий, бо спілкується з журналістами. Також він пообіцяв перетелефонувати за 15 – 20 хвилин.

Після цього він пояснив медійникам, що часто спілкується із французьким президентом.

Ми з ним часто спілкуємось, в середньому раз на день,

– додав він.

Макрон зателефонував під час брифінгу: дивіться відео

На цьому брифінгу президент відповів на важливі питання. Зеленський заявив, що наразі мова йде лише про часткове припинення вогню між Україною та Росією, а не про повне. Ця заява пролунала на тлі припущення Віткоффа, що припинення вогню можна досягти за тижні.