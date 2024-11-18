24 Канал пишет, что в письме, которое передали "Голке", выдающаяся шестидесятница отметила, что сквер является одним из тех мест, которое делает Киев похожим на Париж. Там на каждом шагу, несмотря на гигантский масштаб города, в локальных пространствах между домами чествуется память писателей, художников, философов.

Смотрите также Сергей Жадан взял интервью у Лины Костенко: редкое фото 94-летней поэтессы

Костенко обратилась к Кличко

Журналисты отметили, что 21 ноября депутаты Киевсовета на сессии могут решить судьбу Литературного сквера. То есть проголосовать за застройку территории возле сектора. Ведь в повестке дня местного совета уже есть проект решения, который это предусматривает.

В сквере в свое время жили Павел Тычина, Владимир Сосюра, Михаил Стельмах, Олесь Гончар, Андрей Малышко, Максим Рыльский, Николай Бажан, Юрий Збанацкий, Николай Руденко. Неподалеку от сквера живет Лина Костенко.

Извиняюсь, что вынуждена Вас побеспокоить. Но дело досадное. Как Вам известно, планируется застройка Литературного сквера на улице Олеся Гончара. Это небольшой и уютный сквер, зажат между Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям, Институтом геологии и двумя писательскими домами, сквер со старинным фонтаном и детской площадкой. Этот сквер должен быть символическим местом культуры и памяти. Здесь до сих пор ходят между деревьями силуэты незабываемых писателей,

– обратилась к Кличко Лина Васильевна Костенко.

Выдающаяся поэтесса отметила, что в свое время за сквер уже боролись, защищая его от московской церкви.



Лина Костенко написала письмо Виталию Кличко / скриншот

На этот раз строительство планирует застройщик "Дилайвест", который получил в субаренду участки рядом с Институтом геологии НАН от МЖК "Оболонь". Журналисты писали, что его следы ведут к "Батькивщине".

Лина Костенко добавила, что литературный сквер в Киеве – это тоже пространство памяти, пространство сердца, а значит, пространство духовной силы. Диссидентка попросила защитить это уникальное пространство.