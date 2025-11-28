Як правильно називається льодовий майданчик в українській мові, розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення Вікіпедії.

Дивіться також Чому "грудень", а не "декабрь": сила українських назв місяців

Як правильно каток чи ковзанка?

Серед улюблених зимових розваг дорослих та дітей – ковзання на льоду. У багатьох містах є спеціальні криті майданчики, чи створюються відкриті штучні на площах – заливаючи воду на попередньо підготовлену огороджену ділянку землі.

А спеціально обладнаний льодовий майданчик для катання на ковзанах називають і каток, і ковзанка. Хоч дехто сумнівається чи не є "каток" росіянізмом чи суржиком.

Українські словники фіксують обидва слова. Але для "каток" є припис – розмовне. Слово "ковзанка" утворене від дієслова "ковзати" → ковзанка → ковзани.

Ну і звісно, маємо синоніми, часто діалектизми. А тому якщо їх почуєте, щоб знали що це:

ко́взалка

ско́бзалка / ско́взалка / ско́взанка

со́вгалка / со́вганка – слово і для льодового майданчика, і для льодової гірки.

Слово "ковзанка" має давню традицію: у Києві ще на початку ХХ століття так називали зимові майданчики для розваг. У деяких діалектах Поділля й Полісся можна почути "льодовик" у значенні "місце для катання" на річці чи ставку, але це радше народний варіант.

У повсякденному мовленні часто чути слово "каток" і в іншому значення, але воно не є питомим для української мови. Оскільки ми не маємо слова "катіть", але є – котити. Тому навіть спеціальна будівельна техніка називається не каток, а – дорожній кОток. У технічній термінології саме "коток" є нормативним.

Скористайтеся можливістю поїздити на ковзанах та майданчику чи пограти у хокей. Але будьте обережні на льоду відкритих водойм чи річок – дочекайтеся відповідної товщини криги і не ігноруйте правил поводження на льоду.