Чому ми називаємо останній місяць "грудень", а не "декабрь", розповідає 24 Канал, посилаючись на Вікіпедію.

Дивіться також Студенти можуть виїжджати за кордон, але далеко не всі: що для цього потрібно

Чому неправильно казати "декабрь" українською?

Українська мова має власну, автентичну систему назв місяців, що сформувалася ще в давні часи. Лише частина слов'янських народів зберегла свої назви місяців – українці, поляки, чехи, білоруси, хорвати. Інші народи перейняли латинський календар, а точніше давньоримський юліанський.

Свої назви латинські місяці отримали від римських богів, числівників або важливих свят. Ці назви кожна мова трансформувала, серед них і росіяни.

Через тривале насаджування їх мови, ми знаємо, що останній місяць року – "декабрь".

Слово "декабрь" походить від латинського december, утвореного від decem – "десять". У давньоримському календарі december був десятим місяцем року, бо рік починався з березня. Через грецьку та старослов'янську мови, слово змінило свою транслітерацію, але в основі зберегло латину, і зафіксоване уже в ХI столітті у писемних пам’ятках.

В українській же мові інша назва першого зимового місяця – "грудень". Слово походить від давньоукраїнського "груда" чи "грудка" – мерзла орана земля стає грудами, замерзлі нерівності на дорогах теж – грудки. Це яскравий приклад того, як українські місяці відображають природні явища та життя людей.

У різних регіонах України грудень мав ще кілька народних назв:

студень / студенець – від слова "студений", холодний;

– від слова "студений", холодний; хмурень – через похмурі, короткі дні;

– через похмурі, короткі дні; леденець – бо все покривається льодом.

Уживалися й інші назви, що збереглися в діалектах і фольклорі:

мостови́к,

стужа́йло,

вітрози́м,

зи́мник,

лютові́й,

хму́рень,

тру́сим,

лю́тень ,

, мочавець / мочарець,

казидоро́га,

про́синець / про́симець,

андріїв /андріїць.

Ці варіанти існують, фіксуються у словниках, але літературна норма назви місяця – саме "грудень".

На які свята багатий "грудень"?

А ще цей місяць багатий на свята, так званий цикл "від Романа до Йордана", які частково змістилися на листопад зі зміною календаря:

18 листопада – Романа;

21 листопада – Ведення в храм Богородиці,

24 листопада – Катерини;

30 листопада – Андрія;

4 грудня – Варвари;

5 грудня – Сави;

6 грудня – День святого Миколая;

9 грудня – Анни;

24 грудня – Святвечір;

25 грудня – Різдво Христове;

26 грудня – Марії;

27 грудня – Степана;

31 грудня – Меланки;

1 січня – Новий рік;

1 січня – Василя;

6 січня – Водохреща.

Календар грудневих свят / Дивсь.INFO

Наше слово "грудень" несе в собі образ зими, холоду й народної традиції. А тому не варто вживати росіянізм "декабрь". Грудень – дванадцятий місяць року, він завершує календарний цикл і символізує перехід від старого до нового. А тому започаткуйте собі нову звичку – говорити лише українською!