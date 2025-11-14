За яких умов за кордон можуть виїхати студенти чоловіки, розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення Урядового порталу.
Як виїхати студенту за кордон?
Виїзд громадян-чоловіків за кордон – одна з найактуальніших тем на сьогодні. В умовах воєнного стану ця тема викликає дискусії, адже щоразу змінюються правила. І для багатьох залишається незрозумілим, хто має право покинути територію України та за яких умов.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України, право на перетин кордону мають студенти. Чоловіки у віці з 18 до 22 років, які не підлягають військовому призову та здобувають освіту на денній формі в іноземних ВНЗ, можуть виїхати за кордон на 1 навчальний семестр – у рамках системи академічної мобільності.
Хто зі студентів може виїхати за кордон / Урядовий портал
Але, щоб перетнути кордон необхідно підготувати наступні документи:
- Довідка від українського ВНЗ про направлення на участь у програмах академічної мобільності в іноземних освітніх закладах із зазначеними строками навчального семестру та підставами для співробітництва.
- Відсутність перездач іспитів та негативних оцінок протягом останнього навчального року.
- Сертифікат для підтвердження достатнього рівня володіння відповідною мовою для навчання в іноземному ВНЗ.
- Копія договору академічної мобільності де чітко мають бути вказані терміни.
- Електронний студентський квиток на порталі Дія.
- Військово-обліковий документ з ТЦК та СП.
Які документи необхідні для виїзду за кордон студенту / Урядовий портал
Важливо! Перетинати кордон можуть юнаки віком від 18 до 22 років, якщо вони не працюють в органах держвлади або місцевого самоврядування. Якщо ж вони обіймають такі посади, то можуть виїжджати у відрядження.
Для перетину кордону молодим чоловікам, у рамках відрядження, потрібно пред'явити співробітникам Держприкордонслужби військово-обліковий документ (електронний або паперовий) і закордонний паспорт.
Втім, врахуйте – навіть якщо у вас є всі документи, це не гарантує безпроблемного перетину кордону. Можлива ситуація, коли людина формально має право на виїзд, але отримує відмову через неточності у документах або неправильне тлумачення норм з боку прикордонників.
Найпоширеніші проблеми – це відсутність усіх необхідних позначок у військово-облікових документах, неправильно оформлені довідки або відсутність оригіналів документів.
Тому, особливу увагу зверніть на правильність та точність оформлених документів – в паперовому та електронному варіантах!