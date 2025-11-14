За яких умов за кордон можуть виїхати студенти чоловіки, розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення Урядового порталу.

Дивіться також Як оформити відстрочку студенту та кому можуть відмовити у цьому

Як виїхати студенту за кордон?

Виїзд громадян-чоловіків за кордон – одна з найактуальніших тем на сьогодні. В умовах воєнного стану ця тема викликає дискусії, адже щоразу змінюються правила. І для багатьох залишається незрозумілим, хто має право покинути територію України та за яких умов.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України, право на перетин кордону мають студенти. Чоловіки у віці з 18 до 22 років, які не підлягають військовому призову та здобувають освіту на денній формі в іноземних ВНЗ, можуть виїхати за кордон на 1 навчальний семестр – у рамках системи академічної мобільності.

Хто зі студентів може виїхати за кордон / Урядовий портал

Але, щоб перетнути кордон необхідно підготувати наступні документи:

Довідка від українського ВНЗ про направлення на участь у програмах академічної мобільності в іноземних освітніх закладах із зазначеними строками навчального семестру та підставами для співробітництва.

Відсутність перездач іспитів та негативних оцінок протягом останнього навчального року.

Сертифікат для підтвердження достатнього рівня володіння відповідною мовою для навчання в іноземному ВНЗ.

Копія договору академічної мобільності де чітко мають бути вказані терміни.

Електронний студентський квиток на порталі Дія.

Військово-обліковий документ з ТЦК та СП.

Які документи необхідні для виїзду за кордон студенту / Урядовий портал

Важливо! Перетинати кордон можуть юнаки віком від 18 до 22 років, якщо вони не працюють в органах держвлади або місцевого самоврядування. Якщо ж вони обіймають такі посади, то можуть виїжджати у відрядження.

Для перетину кордону молодим чоловікам, у рамках відрядження, потрібно пред'явити співробітникам Держприкордонслужби військово-обліковий документ (електронний або паперовий) і закордонний паспорт.

Втім, врахуйте – навіть якщо у вас є всі документи, це не гарантує безпроблемного перетину кордону. Можлива ситуація, коли людина формально має право на виїзд, але отримує відмову через неточності у документах або неправильне тлумачення норм з боку прикордонників.

Найпоширеніші проблеми – це відсутність усіх необхідних позначок у військово-облікових документах, неправильно оформлені довідки або відсутність оригіналів документів.

Про те, як правильно оформити відстрочку студентам та як її продовжити 24 Канал писав раніше.

Тому, особливу увагу зверніть на правильність та точність оформлених документів – в паперовому та електронному варіантах! Про