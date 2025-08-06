Як же правильно писати слово "за кордон" – разом чи окремо, розповідає 24 Канал, посилаючись на мовознавицю Ларису Чемерис.
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Коли писати "закордон" разом, а коли – окремо?
В українській мові трапляються випадки, коли є два варіанти написання слова – разом і окремо. І тут важливо не помилитися, бо вони мають різне значення.
Така ситуація зі словом "за- кордон", від варіанту написання, зміниться значення вашої розповіді, як у словах – "удача" і "вдача".
Розглянемо обидва варанти.
- Разом, коли "закордон" – це іменник, що означає іноземні країни, закордоння. Тобто вживається для позначення об'єкта або місця.
- Мрію про закордон.
- Торгівля із закордоном вигідна.
- Він працює на зв’язку з закордоном.
- Окремо. "За кордон" – це словосполучення: прийменник за + іменник кордон. Вживається як напрям руху або місце перебування. Тут мається на увазі перетин межі країни, а не загальне поняття іноземних країн
- Їду за кордон.
- Перебуваю за кордоном.
- Повернувся з-за кордону.
А щоб запам'ятати і плутатися врахуйте, якщо слово можна замінити на "зарубіжжя" чи "закордоння", то слід писати разом – закордон.
А якщо йдеться про переміщення – переїзд чи мандрівку, то треба писати окремо: за кордон.
Як писати правильно: дивіться відео
Правило не складне, але варте того, щоб завчити його назавжди. Говоріть правильно українською!