Чи чули ви слово "удача"? Як часто його можете використати до себе? І взагалі, що розуміється під цим словом?

Удача – це позитивний, бажаний результат або щасливий збіг обставин, що сприяє успіху. Саме таке пояснення дає Словник.UA. Це може бути виграш у лотерею, знахідка втраченої речі, або просто сприятливий розвиток подій, який не завжди залежить безпосередньо від дій людини.

Удачу ще називають "примхливою панянкою" чи зіркою, кометою з хвостом – звідси і фразеологізм – "піймати удачу за хвіст". В українській мові слово "удача" має і кілька синонімів, залежно від контексту, у якому його використовують. Ось кілька варіантів: