Яке значення у слів "вдача" та "удача" розповідає 24 Канал, посилаючись на блог Олі Багній.

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Яке значення мають слова "удача" і "вдача"

В українській мові існують слова пароніми – мають схоже звучання та різне значення. До них належать і слова "вдача" та "удача", які не варто плутати в розмові. Що ж означають ці слова?

Удача – це бажаний результат, успіх у певній справі, щасливий перебіг обставин для когось.

Саме це слово слід використовувати, коли ви бажаєте комусь вдалого вирішення справи – "Удачі тобі на іспиті!".

Якщо у вас виникає сумнів, чи не є слово русизмом, то ні, воно – українське. І сміливо можна використовувати. Крім того, є й синоніми – талан (не плутаємо з талантом) чи фарт.

Вдача – це те, що ми називаємо характером. Слово характер з'явилося пізніше і походить з грецької мови. Вдача – це про темперамент, звички, натуру людини – "Людина рішучої вдачі" чи "У мого брата весела вдача".

Тому, бажають – удачі, а хвалять – вдачу.

Що таке "вдача", а що "удача": дивіться відео

І нехай вас не плутає, що протилежністю удачі є невдача, такі мовні особливості. По-іншому можна сказати – халепа, неприємності, заковика, нещастя, негаразди.

Нехай вас усюди супроводжує удача, і отримуйте компліменти за свою вдачу!