Про 5 цікавих слів з українських словників розповідає 24 Канал, посилаючись на блог @show_rami.

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Чи чули ви ці українські слова

Блогер @show_rami пропонує українцям знайомитися з давніми українськими словами, які зафіксовані у словниках. Щоразу його добірка вражає і справді цікавими, незвичними словами, які звучать як іноземні і вони зовсім не діалектичні. Вони наші, давні, забуті, але однозначно варті того, щоб про них дізналися та повернули до мовлення.

Ось які слова віднайшов блогер-мовознавець у словниках:

ЗамаЮсити – покласти десь так, що не знайдеш. Або інше значення – щось поцупити чи присвоїти – "Куди я замаюсила ту заначку?"

ОгУда – вияв недоброзичливого ставлення, осуд. "Лице його нічого не виказувало: ні похвали, ні огуди" (Панас Мирний).

Задобіддя – перед обідній час. Вживається "маю справи до задобіддя".

Уповні – це слово не зовсім забуте. Але ви знаєте його лише в одному значенні – повний місяць. Але раніше його використовували у значенні – щось у розпалі, на піку – "літо уповні", "вечірка уповні".

Данок – у Словнику української мови Бориса Грінченка це слово розшифровується як доброчинний (благодійний) внесок. Інша версія слова, яку ми зараз вживаємо дуже часто – донат, але це слово римського походження.

Давні слова українців: дивіться відео

Ці слова не були дивними чи рідкісними для свого часу. Їх можна зустріти у літературі та листуванні ХІХ – початку ХХ століття. Вони й далі були б в обігу, якби не чистки української мови та нав'язування російської.

Зараз українці мають змогу говорити українською вільно та відроджувати забуті слова. Це буде ваш донат у розвиток та повернення забутого у мову.