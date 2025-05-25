Добірку з п'яти давніх українських слів та їх значення пропонує 24 Канал, посилаючись на блог show_rami.

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Чи знаєте ви значення цих слів

Українську мову вивчати цікаво, це необов'язково про правила, а про вивчення слів та їх значення. Вам на допомогу прийдуть тлумачні словники та словники синонімів. І ви можете здивуватися, як звучанню, так і значенню деяких з цих слів.

Блогер rami_al_shaer саме таким чином відкриває для себе рідну мову. Спробуйте перевірити, чи знаєте ви значення слів з його добірки, чи чули їх раніше і чи використовуєте у своєму мовленні.

Трунок – буквально – це напій. Але може бути у значенні:

напою, яким насолоджуються,

напій – відвар лікувальних трав,

алкогольний напій,

п'янкий аромат, пахощі,

та навіть – шлунок.

Тому тут варто звернути увагу на контекст речення.

"Березовий сік... Ніжний трунок весняний, Що годує і поїть ледь помітні бруньки ".Любомир Дмитренко.

".Любомир Дмитренко. "Над ланами гуляв вітерець, напахчений весняними трунками".

"Я випити вип'ю, бо щось мене в трунку млоїть". Іван Франко.

Герць – поєдинок, двобій, як силовий, так і словесний.

"Вершники з обох боків розступилися й дали місце для герцю". Натан Рибак.

Либонь – слово означає непевність чи сумнів, чи можливості якоїсь події. Його можна замінити словом – нібито, певно. А ще вживається як вставне слово.

"- З ким це вона забалакалась? Либонь Прокіп Кандзюба? Таки він". Іван Коцюбинський.

Незугарний – незграбний, невмілий, неповороткий чи некрасивий з лиця чи фігури, якщо кажемо про людину. Але можна так сказати і про абияк виконану роботу чи змайстровану, пошиту річ.

"Мелашка була молода, незугарна до важкої роботи" Іван Нечуй-Левицький.

- Як заспіває [Варя], то аж за серце вхопить. А плаття пошите до пуття сама незугарна". Олесь Донченко.

Гульвіса – той, хто полюбляє гулянки, бешкети, влаштовувати легковажні витівки та вигадки. Можна сказати ще гультіпака, витівник, шибеник.

"Тільки баский вітер-гульвіса хизувався своєю вдачею, гасав серед дерев, шматував стріхи".

5 цікавих слів: дивіться відео

Що ви знали з цієї добірки? Візьміть і собі за звичку читати словники, та знайомитися з діалектами, як-от львівським та зарпатським. Збагачуйте мовлення та розширюйте кругозір!